Meteo: in serata pioggia e temporali in FVG (Di domenica 4 luglio 2021) Situazione Meteo domenica 4 luglio: dalla serata di oggi e nella notte un fronte atlantico passerà sulla regione e si formerà probabilmente un minimo depressionario sulla fascia costiera.Previsioni Meteo:Dal tardo pomeriggio e nella notte piogge diffuse e temporali sparsi su tutte le zone. E' possibile che tra la costa e la pianura qualche temporale più forte determini piogge intense. Dall'alba di lunedì 5 miglioramento.

