Ginnastica ritmica | Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri scelte per Tokyo 2020

Si definisce la spedizione della Ginnastica ritmica azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Dt Emanuela Maccarani ha comunicato l'assegnazione dei pass olimpici: Alexandra Agiurgiuculese (classe 2001) e Milena Baldassarri (classe 2001) sono le designate per rappresentare il tricolore in Giappone. L'esclusa è invece è la 2004 Sofia Raffaeli di Chiaravalle.

