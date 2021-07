Violenze in carcere, sospesi anche due vice direttori (Di sabato 3 luglio 2021) Figurano anche i due vice direttori del carcere e il vice comandante della Polizia Penitenziaria tra le altre 25 persone sospese dal Dap per i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 6 aprile 2020. I nuovi 25 provvedimenti, emessi ieri, vanno ad aggiungersi ai precedenti 52 che riguardano le persone raggiunte dai provvedimenti cautelari emessi lunedi’ scorso dal gip Sergio Enea su richiesta dell’Ufficio inquirente coordinato dal procuratore Maria Antonietta Troncone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Figuranoi duedele ilcomandante della Polizia Penitenziaria tra le altre 25 persone sospese dal Dap per i pestaggi avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 6 aprile 2020. I nuovi 25 provvedimenti, emessi ieri, vanno ad aggiungersi ai precedenti 52 che riguardano le persone raggiunte dai provvedimenti cautelari emessi lunedi’ scorso dal gip Sergio Enea su richiesta dell’Ufficio inquirente coordinato dal procuratore Maria Antonietta Troncone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Internazionale : Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anoma… - Internazionale : Il carcere è un’architettura della sofferenza, concepita per piegare e annichilire i corpi. Le violenze della penit… - Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - stemolinaradio : RT @RadioRadioWeb: 'Lamentiamo l'assenza di protocolli operativi in caso di rivolta. Nei prossimi giorni manderemo una comunicazione al Min… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Violenze in carcere: minacce agli agenti con uno striscione su un cavalcavia a Roma #ANSA -