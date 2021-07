PlayStation Now, luglio 2021: nuovi giochi PS4 rivelati da un leak – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) I nuovi giochi PS4 disponibili in streaming su PlayStation Now a luglio 2021 sono stati rivelati da un leak, a quanto pare: una pubblicità comparsa su Facebook.. I giochi PS4 in arrivo sulla piattaforma streaming PlayStation Now a luglio 2021 sono stati rivelati da un leak, nella fattispecie una pubblicità comparsa su Facebook. La line-up che viene presentata include Red Dead Redemption 2, che torna nel catalogo dopo alcuni mesi per un tempo limitato, fino al 1 novembre ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) IPS4 disponibili in streaming suNow asono statida un, a quanto pare: una pubblicità comparsa su Facebook.. IPS4 in arrivo sulla piattaforma streamingNow asono statida un, nella fattispecie una pubblicità comparsa su Facebook. La line-up che viene presentata include Red Dead Redemption 2, che torna nel catalogo dopo alcuni mesi per un tempo limitato, fino al 1 novembre ...

