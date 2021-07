Inghilterra-Ucraina, a Roma accesso alle “fan zone” solo con attestato di fine quarantena (Di venerdì 2 luglio 2021) I tifosi di Inghilterra e Ucraina che domani vorranno accedere alle “fan zone” di Roma per assistere alla partita degli Europei dovranno presentare una documentazione che attesti il termine della quarantena prevista dalla normativa nazionale vigente. “Sono giorni che lavoriamo all’arrivo dei tifosi dall’Ucraina e dall’Inghilterra al fine di tutelare la salute di tutti e al contempo la manifestazione stessa”, ha spiegato il commissario straordinario Uefa a Euro 2020, Daniele Frongia. “Non abbiamo fatto annunci o interviste in questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) I tifosi diche domani vorranno accedere“fan” diper assistere alla partita degli Europei dovranno presentare una documentazione che attesti il termine dellaprevista dalla normativa nazionale vigente. “Sono giorni che lavoriamo all’arrivo dei tifosi dall’e dall’aldi tutelare la salute di tutti e al contempo la manifestazione stessa”, ha spiegato il commissario straordinario Uefa a Euro 2020, Daniele Frongia. “Non abbiamo fatto annunci o interviste in questi ...

