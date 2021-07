In Turchia donne in piazza contro Erdogan: scontri e arresti (Di venerdì 2 luglio 2021) scontri e arresti in Turchia durante la manifestazione contro la decisione del governo di Erdogan di uscire, a partire da luglio, dalla Convenzione di Instanbul. In piazza soprattutto donne che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021)indurante la manifestazionela decisione del governo didi uscire, a partire da luglio, dalla Convenzione di Instanbul. Insoprattuttoche ...

Advertising

amnestyitalia : Il vergognoso ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul espone milioni di donne e ragazze a un rischio mag… - Tg3web : La Turchia esce ufficialmente dalla Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle… - amnestyitalia : La Turchia si ritira dalla convenzione di Istanbul. Un atto vergognoso che mette in pericolo la vita e la salute de… - rita68455390 : RT @MarianoGiustino: Le donne sono meravigliose!Le donne turche resistono,non si arrendono.Hanno corraggio! Non hanno paura di camminare ne… - nicolamirenzi : RT @MarianoGiustino: Le donne sono meravigliose!Le donne turche resistono,non si arrendono.Hanno corraggio! Non hanno paura di camminare ne… -