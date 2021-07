Gaia Zorzi fa chiarezza sul suo ‘ruolo’ nel caso Malika Chalhy. Interviene anche Tommaso Zorzi

Leggi su isaechia

(Di venerdì 2 luglio 2021) In questi giorni ildinon cenna a placarsi. La ragazza era stata cacciata di casa dai genitori e dal fratello per il suo orientamento sessuale ed in seguito era stata minacciata dalla madre. Per la sua storia c’è stata tanta solidarietà, le due raccolte fondi aperte per aiutarla a ricostruirsi una vita hanno raggiunto la somma di oltre 140 mila euro. La ragazza è stata ospitedi molti programmi televisivi, come Le Iene ed il Maurizio Costanzo Show, in queste occasioniaveva affermato che parte delle donazioni sarebbero andate in beneficenza. A far discutere poi c’è stata ...