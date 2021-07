Europei: ct Danimarca, vogliamo semifinale per Eriksen ++ (Di venerdì 2 luglio 2021) "Domani giocheremo per Erikssen, lui è il cuore della squadra". Lo ha detto Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, alla vigilia della sfida con la repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Domani giocheremo per Erikssen, lui è il cuore della squadra". Lo ha detto Kasper Hjulmand, ct della, alla vigilia della sfida con la repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Danimarca Europei: ct Danimarca, vogliamo semifinale per Eriksen ++ Sarà una partita straordinaria e siamo entusiasti di poterla giocare per tutta la Danimarca. Sogniamo di vincere, spinti dal sostegno del nostro popolo". . 2 luglio 2021

Probabili formazioni Ucraina Inghilterra/ Diretta tv: il jolly 'bergamasco' (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Probabili formazioni Repubblica Ceca Danimarca/ Diretta tv, c'è ...ore 21.00 sarà giocata allo stadio Olimpico di Roma come ultimo quarto di finale degli Europei ...

++ Europei: ct Danimarca, vogliamo semifinale per Eriksen ++ ANSA Nuova Europa Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen fulcro della squadra, giocheremo per lui» Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, vuole dedicare la semifinale degli Europei a Christian Eriksen: le sue parole.

Calcio in tv: Danimarca-Repubblica Ceca e Ucraina-Inghilterra Il 3 luglio 2021 su Rai e Sky i quarti di finale di Euro 2020; su Sky anche la Copa America mentre a trasmettere la Mayor League Soccer sarà DAZN ...

