Classifica marcatori Europei 2021: Cristiano Ronaldo in testa, Shaqiri a quota 3 (Di venerdì 2 luglio 2021) Venerdì 11 giugno sono scattati gli Europei di calcio: il match inaugurale è stato quello del Girone A che opponeva l’Italia alla Turchia: rotondo successo degli azzurri, che si sono imposti per 3-0 ed hanno subito preso la vetta del raggruppamento. Di seguito tutti i marcatori della manifestazione. Classifica marcatori Europei CALCIO 5 GOL Cristiano Ronaldo (Portogallo) 4 GOL Schick (Repubblica Ceca) Benzema (Francia) Forsberg (Svezia) 3 GOL Wijnaldum (Olanda) Lukaku (Belgio) Lewandowski (Polonia) Seferovic (Svizzera) Shaqiri (Svizzera) Sterling ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Venerdì 11 giugno sono scattati glidi calcio: il match inaugurale è stato quello del Girone A che opponeva l’Italia alla Turchia: rotondo successo degli azzurri, che si sono imposti per 3-0 ed hanno subito preso la vetta del raggruppamento. Di seguito tutti idella manifestazione.CALCIO 5 GOL(Portogallo) 4 GOL Schick (Repubblica Ceca) Benzema (Francia) Forsberg (Svezia) 3 GOL Wijnaldum (Olanda) Lukaku (Belgio) Lewandowski (Polonia) Seferovic (Svizzera)(Svizzera) Sterling ...

Advertising

zambrano1_lucio : @EL10juve @gianlucarossitv Chiedigli di aggiornare la classifica dei marcatori as @tancredipalmeri - airportman75 : RT @MarzianoAnsioso: Classifica marcatori #Euro2020 per club di appartenenza - MarzianoAnsioso : Classifica marcatori #Euro2020 per club di appartenenza - kerusvais : @tancredipalmeri grande Tanc, come andiamo con la classifica marcatori per club? - emanuelelandi5 : RT @JUVEN_TV: Giampiero #Boniperti è il giocatore che ha segnato più gol al @TorinoFC_1906 nel #derby della #Mole, ben 14 (13 in campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Belgio - Italia formazioni ufficiali: Chiellini e Chiesa dal primo minuto, Martinez recupera De Bruyne Questa volta sono finiti sul tabellino dei marcatori Manuel Locatelli (autore della sua prima ...nostri avversari non hanno conquistato trofei negli ultimi anni ma sono comunque primi nella classifica ...

Mamma mia l'Atalanta: un Europeo da record! E anche in questa speciale classifica la Dea è ai primi posti. Infatti, escludendo Shakhtar Donetsk ... Ma il bello deve ancora venire! Sul tabellino dei marcatori potrebbero entrare ancora Remo Freuler ...

Europei, la classifica marcatori: in testa Cristiano Ronaldo Sky Sport Classifica marcatori Europei 2021: Cristiano Ronaldo in testa, Shaqiri a quota 3 Venerdì 11 giugno sono scattati gli Europei di calcio: il match inaugurale è stato quello del ... 3-0 ed hanno subito preso la vetta del raggruppamento. Di seguito tutti i marcatori della ...

Calcio, Fiorentina femminile: Patrizia Panico nuova allenatrice Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Women. Lo comunica il club in una nota. Accordo biennale tra la romana e i viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’est ...

Questa volta sono finiti sul tabellino deiManuel Locatelli (autore della sua prima ...nostri avversari non hanno conquistato trofei negli ultimi anni ma sono comunque primi nella...E anche in questa specialela Dea è ai primi posti. Infatti, escludendo Shakhtar Donetsk ... Ma il bello deve ancora venire! Sul tabellino deipotrebbero entrare ancora Remo Freuler ...Venerdì 11 giugno sono scattati gli Europei di calcio: il match inaugurale è stato quello del ... 3-0 ed hanno subito preso la vetta del raggruppamento. Di seguito tutti i marcatori della ...Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Women. Lo comunica il club in una nota. Accordo biennale tra la romana e i viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’est ...