Videogiochi mobile: nel 2021 spesi quasi $45 miliardi negli store di Apple e Google

La spesa dei consumatori per i giochi mobile ha raggiunto i 44,7 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, con un aumento del 17,9% anno su anno. I dati raccolti da Sensor Tower hanno svelato che la spesa in-game all'interno dell'App Store è cresciuta del 13,5% raggiungendo i 26 miliardi di dollari nello stesso periodo. Anche Google Play ha generato guadagni per 18,7 miliardi di dollari, un aumento del 24,7% rispetto alla prima metà del 2020. Honor of Kings di Tencent è stato incoronato come il gioco mobile con il maggior incasso per il periodo di sei mesi.

