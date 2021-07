Un tir è precipitato da un viadotto della A2

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Un tir èda unlungo la A2. Per cause da accertare, il mezzo pesante è caduto dalTenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, al km 43,000. Due persone, il conducente e un altro uomo a bordo, hanno perso la vita. Le operazioni per estrarre i corpi sono durate a lungo. Da una prima ricostruzionepolizia stradale, il conducente dell'autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guardrail e precipitando per diversi metri.

