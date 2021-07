Scoppia l’amore tra tronisti di Uomini e Donne: la passione esplode in vacanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Uomini e Donne continua a far Scoppiare scintille anche quando è in pausa! Loro due sono stati beccati insieme dopo il programma. Uomini e Donne continua a far nascere l’amore tra i suoi protagonisti anche quando è in pausa e non va regolarmente in onda tutti i giorni. Due protagonisti del Trono Over, che avevano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 luglio 2021)continua a farre scintille anche quando è in pausa! Loro due sono stati beccati insieme dopo il programma.continua a far nasceretra i suoi protagonisti anche quando è in pausa e non va regolarmente in onda tutti i giorni. Due protagonisti del Trono Over, che avevano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

minhexmoon : @niintendouu Insicurezza, eh lo mollo non lo mollo, boh, poi boom SCOPPIA L'AMORE DI NUOVO - nosleep_____ : Mi scoppia il cuore ?? Quanto sono felice per te Tombino, meriti tutto l'amore. Tutto. ?? #tzvip - otbgrazer : tu non lo capisci che sei l'amore della mia vita intera porca troia quanto sei bellissimo mi scoppia il cuore - moonchildshiine : mi scoppia il cuore per tutto l'amore che provo per questi sette piccoli grandi uomini - AleCaruso87 : RT @XhavaraEla: Aaaaaaaaaa marooooo mio dio ma quanto siete belliii, amore mio Tombinoooo ma quanto sei felici mi scoppia il cuore.. manna… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia l’amore Uomini e Donne: tra Loro scoppia l’amore in vacanza CheDonna.it