Olimpiadi Tokyo 2020, Premier giapponese: “Porte chiuse una possibilità” (Di giovedì 1 luglio 2021) A poco meno di tre settimane dalla cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020 non si è ancora certi della presenza del pubblico. Le ultime direttive vedono gli impianti al 50% della capacità, con un limite massimo di 10 mila persone. Negli ultimi minuti tuttavia ci ha pensato Yoshihide Suga, Premier giapponese, a placare gli animi, ribadendo portare avanti l’evento senza spettatori “è una possibilità. Ad ogni modo agiremo tenendo la sicurezza della popolazione giapponese come priorità numero uno”. Anche Natsuo Yamaguchi, leader del partito di governo Komeito, ha auspicato che l’esecutivo ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) A poco meno di tre settimane dalla cerimonia di inaugurazione dinon si è ancora certi della presenza del pubblico. Le ultime direttive vedono gli impianti al 50% della capacità, con un limite massimo di 10 mila persone. Negli ultimi minuti tuttavia ci ha pensato Yoshihide Suga,, a placare gli animi, ribadendo portare avanti l’evento senza spettatori “è una. Ad ogni modo agiremo tenendo la sicurezza della popolazionecome priorità numero uno”. Anche Natsuo Yamaguchi, leader del partito di governo Komeito, ha auspicato che l’esecutivo ...

