Mondiali Qatar 2022, qualificazioni asiatiche: ecco i due gironi finali (Di giovedì 1 luglio 2021) Giappone e Australia sono stati raggruppati insieme ad Arabia Saudita, Cina, Oman e Vietnam nel girone finale delle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Nell'altro gruppo sono state inserite invece Iran, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Siria e Libano. Le 12 squadre per la fase finale sono state divise in due gironi da sei durante il sorteggio ufficiale condotto presso la sede della Confederazione calcistica asiatica a Kuala Lumpur. Ogni squadra giocherà cinque partite in casa e in trasferta e le prime due di ogni gruppo si qualificheranno automaticamente alla Coppa del Mondo.

