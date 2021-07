Kevin Strootman al Cagliari: età, vita privata e curiosità (Di giovedì 1 luglio 2021) Kevin Strootman, centrocampista olandese di proprietà del Marsiglia, ha disputato l’ultima stagione con la formula del prestito con la casacca del Genoa. Il calciatore che ha indossato per quasi 50 volte la maglia della nazionale oranje, ritornerà in Italia per vestire una nuova maglia rossoblu, quella del Cagliari. Kevin Strootman, nato a Ridderkerk, in Olanda, il 13 febbraio 1990, da bambino è un tifoso sfegatato dell’Ajax, attratto dalle prodezze di calciatori come Kluivert e Litmanen. Calcisticamente inizia a formarsi presso le giovanili del piccolo club del VV Rijsoord per poi passare allo Sparta ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 1 luglio 2021), centrocampista olandese di proprietà del Marsiglia, ha disputato l’ultima stagione con la formula del prestito con la casacca del Genoa. Il calciatore che ha indossato per quasi 50 volte la maglia della nazionale oranje, ritornerà in Italia per vestire una nuova maglia rossoblu, quella del, nato a Ridderkerk, in Olanda, il 13 febbraio 1990, da bambino è un tifoso sfegatato dell’Ajax, attratto dalle prodezze di calciatori come Kluivert e Litmanen. Calcisticamente inizia a formarsi presso le giovanili del piccolo club del VV Rijsoord per poi passare allo Sparta ...

