Istat: in primo trimestre reddito famiglie +1,5%, consumi - 0,6% (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel primo trimestre dell'anno, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono diminuiti dello 0,6%. Di conseguenza, la propensione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Neldell'anno, ildisponibile delleè aumentato dell'1,5% rispetto alprecedente, mentre isono diminuiti dello 0,6%. Di conseguenza, la propensione ...

Istat: deficit primo trimestre sale al 13,1%. Reddito famiglie +1,5%, consumi -0,6%

Istat: deficit primo trimestre sale al 13,1% Nel primo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 13,1% (10,6% nello stesso trimestre del 2020). Lo rende noto l'Istat. "L'incidenza del ...

Istat: in primo trimestre reddito famiglie +1,5%, consumi -0,6% ANSA Nuova Europa Pressione fiscale, Istat: nel primo trimestre stabile al 37,9% Nel primo trimestre 2021, la pressione fiscale è stata pari al 37,9%, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,1 punti percentuali). Lo comunica l'Istat. (DIRE) ...

Lavoro, Istat: cala disoccupazione a maggio I dati dell' Istitut nazonale di statistica. Il tasso di disoccupazione scende, a maggio in confronto al mese precedente, al 10,5% (-0,1 punti), tra i giovani al 31,7% (-1,1 punti). La diminuzione del ...

