Covid: aumentano positivi e calano vittime in 24 ore (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 882 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 lein un giorno, mentre ieri erano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, aumentano casi variante delta: 2 settimane lockdown per Sidney #sydney - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: aumentano positivi e calano vittime in 24 ore: (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono 882 i positivi… - iconanews : Covid: aumentano positivi e calano vittime in 24 ore - sassuolo2000 : Oggi (1/7) in regione 61 nuovi positivi Covid su quasi 17mila tamponi (0,4%). Aumentano ancora i guariti. Nessun de… - FlorentinaTapuc : Covid Marche aggiornamenti del 1° luglio: aumentano i contagiati, 46 in 24 ore -