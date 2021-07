Alessia Marcuzzi lascia Mediaset | «Non riesco più a immaginarmi in quei programmi»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo venticinque anni, l’addio. Alessia Marcuzzi, che su Twitter ha voluto parlare da sé, annullando così ogni possibilità di gossip, ha deciso di lasciare Mediaset. «Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti», ha scritto online la conduttrice, cui Ilary Blasi ha «scippato» L’Isola dei Famosi. «È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni», ha continuato Marcuzzi. https://twitter.com/lapinella/status/1410204968783601667