Variante Delta: 4 casi anche a Firenze, in Toscana in totale 15. Alcuni erano già vaccinati (Di mercoledì 30 giugno 2021) Uno dei casi segnalati era stato vaccinato con doppia dose di Pfizer, uno con singola dose. Ma è noto che il vaccino protegge dai sintomi più gravi della malattia, ma non necessariamente dal contagio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Uno deisegnalati era stato vaccinato con doppia dose di Pfizer, uno con singola dose. Ma è noto che il vaccino protegge dai sintomi più gravi della malattia, ma non necessariamente dal contagio L'articolo proviene daPost.

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - MilaSpicola : RT @Miti_Vigliero: Variante Delta, focolaio al centro estivo: positivi due bambini trevigiani Salgono a 14 i casi scoperti in Veneto: cinq… - retewebitalia : Variante Delta, vaccino e tampone all'ex Maber Villorba - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -