Ponte sullo Stretto, via libera della Camera. Sinistra divisa. FdI: «Cade l’ultimo tabù 5Stelle» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera a Montecitorio all’ordine del giorno sul Ponte sullo Stretto. Con la riformulazione del testo presentato da Fratelli d’Italia nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr si impegna il governo a individuare le “risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile e veloce sullo Stretto di Messina”. Via libera di Montecitorio al Ponte sullo Stretto Ancora una volta la maggioranza si sfilaccia. E i 5Stelle confermano l’inconsistenza nel difendere le loro storiche bandiere (come per il cash ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Viaa Montecitorio all’ordine del giorno sul. Con la riformulazione del testo presentato da Fratelli d’Italia nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr si impegna il governo a individuare le “risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile e velocedi Messina”. Viadi Montecitorio alAncora una volta la maggioranza si sfilaccia. E iconfermano l’inconsistenza nel difendere le loro storiche bandiere (come per il cash ...

borghi_claudio : In aula alla Camera c'è in questo momento fruttuosa dialettica per un ordine del giorno relativo al ponte sullo stretto - borghi_claudio : Trovato l'accordo sull'ordine del giorno del ponte sullo stretto ?? - ZzuCicciu : RT @PaoloGiuliodori: #M5S si spacca alla Camera sul #ponte sullo Stretto, molti votano favorevole ?????? - OttoGerbotto : RT @CicRosina: se non l'hanno costruito gli antichi romani vuol dire che il ponte sullo stretto non serve - Gian_Santovito : RT @borghi_claudio: Trovato l'accordo sull'ordine del giorno del ponte sullo stretto ?? -