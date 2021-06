I Simpson: Disney annuncia il nuovo corto The Good, the Bart, and the Loki (Di mercoledì 30 giugno 2021) Su Disney+ arriverà un nuovo corto della serie animata I Simpson intitolato The Good, the Bart and the Loki, ispirato al mondo Marvel. Disney+ ha annunciato l'arrivo, da mercoledì 7 giugno, del corto animato della serie I Simpson intitolato The Good, the Bart, and the Loki, chiaramente ispirato al mondo Marvel. Il nuovo progetto racconterà una nuova avventura degli iconici personaggi dei due universi e potrà contare sulla presenza di Tom ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Su+ arriverà undella serie animata Iintitolato The, theand the, ispirato al mondo Marvel.+ hato l'arrivo, da mercoledì 7 giugno, delanimato della serie Iintitolato The, the, and the, chiaramente ispirato al mondo Marvel. Ilprogetto racconterà una nuova avventura degli iconici personaggi dei due universi e potrà contare sulla presenza di Tom ...

