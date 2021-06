Draghi in Cdm spiega stop cashback: rischio vantaggi per ricchi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il cashback è una misura onerosa, che rischia di accentuare la sperequazione dei redditi in favore delle famiglie più ricche. E' questo il senso dell'intervento del presidente del Consiglio Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilè una misura onerosa, che rischia di accentuare la sperequazione dei redditi in favore delle famiglie più ricche. E' questo il senso dell'intervento del presidente del Consiglio Mario ...

Advertising

ilmetropolitan : ???? #Fisco. #Draghi in #CDM: #Cashback ha carattere #regressivo, favorisce #ricchi - fisco24_info : Cashback sospeso per 6 mesi, le ragioni di Draghi: Il premier è intervenuto in Cdm per spiegare il fondamento dello… - enricofrasca3 : RT @LegacoopN: Online Legacoop Informazioni TV!?? - TV7Benevento : Cashback: Draghi rassicura in Cdm, sospensione di 6 mesi, poi riparte... - martinoloiacono : CASHBACK: DRAGHI RASSICURA IN CDM, SOSPENSIONE DI 6 MESI, POI RIPARTE (Ile/Adnkronos) Ed è il primo trionfo del nuovo Movimento. -