Windows 11, la prima versione preview è disponibile ora (Di martedì 29 giugno 2021) Microsoft ha pubblicato la sua prima build di Windows 11: chi è iscritto al programma Windows Insider può scaricare subito l'anteprima che include l'accesso al nuovo menu Start, funzionalità multitasking e Microsoft Store aggiornato. Questa anteprima ufficiale presenta anche un file Explorer aggiornato che sostituisce la barra multifunzione con una barra dei comandi in modo da semplificare la gestione dei file. La maggior parte delle modifiche visive di Windows 11 che Microsoft ha rivelato la scorsa settimana sarà disponibile in questa anteprima.

