Pensione anticipata 2022 | ipotesi valide per il post Quota 100

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 giugno 2021) Occupiamoci ancora del capitolovisto che è questo un argomento piuttosto “caldo” in tema di Riforma.100 sarà definitivamente cancellata con la fine del 2021 e il prossimo anno serviranno nuove opzioni per poter salutare il mondo del lavoro anzitempo. Il dibattito tra Governo e Sindacati per il momento non sembra essere in grado di produrre soluzioni efficaci. L’Esecutivo vorrebbe soluzioni poco onerose per le casse dello Stato, i Sindacati premono invece per garantire ai lavoratori soluzioni non troppo penalizzanti per l’assegno pensionistico. Da settimane dunque si valutano ...