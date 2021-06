Mariano Catanzaro fa un chiarimento su Giovanni Ciacci | “Basta bugie!”

(Di martedì 29 giugno 2021) Scritto da Alessio Cimino, il Giugno 29, 2021 , in Gossipfa chiarezza sul loro rapporto: “ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa circostanza l’ex tronista di Maria De Filippi ha rivelato di aver stretto una bella amicizia con(sono state pubblicate anche delle foto in cui i due si sono scambiati teneri abbracci). Da quel momento di gossip ne sono circolati a bizzeffe sui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Catanzaro

ha deciso di far chiarezza sul suo orientamento sessuale dato che, dopo averlo visto seduto sul trono di Uomini e Donne , ha parlato di "attrazione mentale" e "amore" nei confronti ...Giovanni Ciacci,fa chiarezza sul loro rapporto: 'Basta bugie!'ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo . In questa circostanza l' ex tronista di ...Spuntano indiscrezioni sui concorrenti che potrebbero partecipare al GFVip 6 e a L’Isola dei Famosi 16, ecco cosa abbiamo scoperto per voi!Dopo le voci di flirt con Giovanni Ciacci, l'ex tronista Mariano sbotta e si scaglia contro le 'etichette' legate all'orientamento sessuale ...