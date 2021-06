Il Pranzo è servito | il campione della prima puntata | cosa è accaduto

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - FonteUfficiale : Si parla di: 'Il Pranzo è servito' Perché è tornato in Tv il 'Pranzo è servito'. Il programma è condotto da Flavio… - LaMammaN1 : - ReTwitStorm_ita : #Ascolti TV | Lunedì 28 #Giugno 2021. Il 35.9% e 7,4 mln per la #Sconfitta #Della #Francia (solo i #Rigori: 8,3 mln… - Mattiabuonocore : I debutti di Rai1 Uno Mattina 18.7%, Dedicato 17.6%, Pranzo è Servito 15% Estate in Diretta 11.66%-17% -

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo servito

Ed il piatto sarà. La cosa più divertente è che potremo sbizzarrire la nostra fantasia per ... Senza dimenticarsi di una pausadi lavoro. Potremo prepararlo comodamente a casa nostra e ...Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 28 giugno RAI 1 Il: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Il paradiso delle signore: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. ...Ginevra Pisani, da Uomini e donne a Rai 1 per condurre il quiz "Il pranzo è servito". Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.Iniziata la programmazione estiva della tv, Uno Mattina Estate, Il Pranzo è servito, Dedicato e Estate in Diretta, come sono andati in termini di Auditel?