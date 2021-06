Come segnalare un profilo Instagram (Di martedì 29 giugno 2021) Come si fa a tenere fuori dalle nostre attività sui social un contatto di Instagram che ci importuna o ci molesta? Di più: un profilo che magari sospettiamo essere stato rubato, essere falso oppure che viola sistematicamente le condizioni d’uso della piattaforma? C’è il blocco, ovviamente. In certe situazioni, però, può essere appropriato fare un passaggio in più rispetto a quello di escludere un account dalla possibilità di visualizzare i nostri contenuti o interagire con noi: quello di segnalarlo. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Come si fa a tenere fuori dalle nostre attività sui social un contatto di Instagram che ci importuna o ci molesta? Di più: un profilo che magari sospettiamo essere stato rubato, essere falso oppure che viola sistematicamente le condizioni d’uso della piattaforma? C’è il blocco, ovviamente. In certe situazioni, però, può essere appropriato fare un passaggio in più rispetto a quello di escludere un account dalla possibilità di visualizzare i nostri contenuti o interagire con noi: quello di segnalarlo.

Come segnalare un profilo Instagram Vanity Fair.it

