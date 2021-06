Zia Cri ad Antonella Clerici | “Hai saputo allungarmi la mano nei momenti difficili”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il grazie di Zia Cri, Cristina Lunardini, adva ben oltre E’ sempre mezzogiorno, va oltre la fiducia che le ha dato la conduttrice. Un gran successo la prima edizione del programma ideato dama è un successo che divide con tutti i protagonisti, prima tra tutti proprio Zia Cri. Il pubblico l’ha conosciuta un po’ alla volta e la adora ma dietro tutte le puntate di E’ sempre mezzogiorno c’è molto altro. Zia Cri ha appena pubblicato un post sui social per ringraziare ancora una volta la conduttrice. Emozionata durante l’ultima puntata aveva già detto in poche parole quanto fosse grata di ...

... la ricetta del polpettone alla genovese di Ivano Ricchebono che in realtà è una torta salata di patate e fagiolini e la ricetta della golosissima panna cotta al lime dicosì come la ricetta ...Ricetta È sempre mezzogiorno oggi:prepara la panna cotta al lime La puntata del giovedì a È sempre mezzogiorno si è aperta con la panna cotta al lime di. La cuoca romagnola ha proposto nell puntata di oggi, 10 giugno, ...Il grazie di Zia Cri, Cristina Lunardini, ad Antonella Clerici va ben oltre E’ sempre mezzogiorno, va oltre la fiducia che le ha dato la conduttrice. Un gran successo la prima edizione del programma i ...Il riconoscimento per i decani che sono attivi da più tempo Una cerimonia sentita con anche tanti giovani tirocinanti ...