Salvini | “Che tristezza Calhanoglu Donnarumma? Preferisce i soldi” – ESCLUSIVA

Advertising

matteorenzi : La qualità di un partito politico si giudica dalle idee: @ItaliaViva ha evitato che Salvini prendesse i pieni poter… - fattoquotidiano : Protestava contro Marta Cartabia e quindi contro se stesso. E il bello è che giovedì mattina, davanti alla Corte di… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta dice che con Salvini al governo saremmo finiti come in Brasile, con centinaia di migliaia di morti.… - giggigrobo : @hippomanni Sul fatto che talvolta l'omofobia nasconda una omosessualità repressa se ne può discutere, ma di una co… - LucaBurnout : RT @IlPrimatoN: Che sarebbe successo, se fosse stato Maometto a essere offeso? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Che

"La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fanno un lavoro difficile e ... Lo dice il leader della Lega Matteo. .Ognuno faccia quellosente , ognuno ha una propria coscienza e una propria idea e nulla può ... Polemico Matteo: "Boldrini, Saviano, Letta... Ma davvero non riuscite a guardarvi una partita ...Maneggiare con cautela. L’avvertenza, di fronte ai sondaggi, vale sempre e a maggior ragione quando il tempo che separa dalle urne si conta non in giorni o settimane, ma in mesi. Gli effetti collatera ..."La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fanno un lavoro difficile e insostituibile. Da oggi purtroppo si rischia il caos in tu ...