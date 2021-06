I programmi in tv oggi, 28 giugno 2021: Mr Wrong Lezioni d'amore e film (Di lunedì 28 giugno 2021) ...45 - Affari di famiglia Pipa del presidente 21:15 - Tom à La Ferme 23:15 - Querelle de Brest Prima TV La7 18:00 - The good wife 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 20:35 - In Onda 21:15 - 10 ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) ...45 - Affari di famiglia Pipa del presidente 21:15 - Tom à La Ferme 23:15 - Querelle de Brest Prima TV La7 18:00 - The good wife 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 20:35 - In Onda 21:15 - 10 ...

Advertising

CarloCalenda : Dopo 8 mesi passati ad ascoltare i romani e a lavorare sui programmi, partiamo oggi con i confronti pubblici sulle… - antonellapater4 : Io credo che Signorini ha creato un cast straordinario e ad oggi mi ha fatto conoscere la persona di Giulia. Quando… - davidemaggio : In home, su - Cristin83203357 : @Gessy_Heart Non è un affare solo rosmello/zengavo, dovrebbero essere taggati tutti anche quelli di altri programmi… - 1ettoreb : RT @lorenzodalai: Proprio non riesco a capire come il @pdnetwork possa aver subito la fascinazione del vuoto assoluto al quale abbiamo nuov… -