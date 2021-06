Carlo V d’Asburgo – 1519: Re del Sacro Romano Impero (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 28 giugno 1519, Carlo V d’Asburgo diviene il sovrano del Sacro Romano Impero e rimane sul trono fino al 1556. Anche Re di Spagna, l’imperatore durante la propria carica attua diverse azioni belliche, nell’obiettivo di predominio sull’Italia. Tra gli altri titoli del regnante: arciduca d’Austria, principe dei Paesi Bassi e duca di Borgogna. Carlo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 28 giugnodiviene il sovrano dele rimane sul trono fino al 1556. Anche Re di Spagna, l’imperatore durante la propria carica attua diverse azioni belliche, nell’obiettivo di predominio sull’Italia. Tra gli altri titoli del regnante: arciduca d’Austria, principe dei Paesi Bassi e duca di Borgogna.

