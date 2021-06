Caldo e afa non mollano, picchi di 46°C in arrivo: ecco dove (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Caldo africano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46°C sulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilafricano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino asulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio: le aree più roventi le troveremo in Siciliala colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo afa Caldo e afa non mollano, picchi di 46°C in arrivo: ecco dove Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo in aumento. Mercoledì 30. Al nord: temporali su Lombardia montuosa e localmente pianeggiante, sul Trentino Alto Adige, sull'alto Veneto e sulle ...

Meteo Roma, oggi previste temperature fino a 37°C Spread the love Ancora caldo torrido in città Redazione ? 28 Giugno 2021 Un lunedì di temperature roventi a Roma, con una ... Allerta meteo per l'afa. Per martedì 29 giugno, festa patronale, sono ...

Nuova ondata di caldo e afa in arrivo in Italia, soprattutto al Sud AGI - Agenzia Italia Caldo e afa non mollano, picchi di 46°C in arrivo: ecco dove Il caldo africano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46°C sulle regioni meridionali. Il team d ...

Meteo: clima caldo e afoso A Torino oggi, lunedì 28 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giorn ...

