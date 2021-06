Unomattina estate: Barbara Capponi svela alcune rubriche del programma di Rai 1 (Di domenica 27 giugno 2021) Manca davvero poco all'inizio di Unomattina estate, infatti la prima puntata andrà in onda lunedì 28 giugno 2021. Lo show della mattina di Rai 1 vede alla conduzione Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro, l'uomo però forse non sarà presente in studio a causa della positività al Covid. Nello sfortunato caso in cui Sicuro non possa essere presente fisicamente negli studi di casa Rai, a prendere le redini della situazione ci penserà sicuramente la sua collega Capponi. Per la donna infatti si tratta di una riconferma in quanto già lo scorso anno ha condotto Unomattina estate in ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 giugno 2021) Manca davvero poco all'inizio di, infatti la prima puntata andrà in onda lunedì 28 giugno 2021. Lo show della mattina di Rai 1 vede alla conduzionee Gianmarco Sicuro, l'uomo però forse non sarà presente in studio a causa della positività al Covid. Nello sfortunato caso in cui Sicuro non possa essere presente fisicamente negli studi di casa Rai, a prendere le redini della situazione ci penserà sicuramente la sua collega. Per la donna infatti si tratta di una riconferma in quanto già lo scorso anno ha condottoin ...

