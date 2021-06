La Repubblica Ceca sorprende l’Olanda (2-0) e vola ai quarti. Espulso De Ligt (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva la prima sorpresa degli ottavi di finale di Euro 2020 ed è la Repubblica Ceca che vola ai quarti battendo 2-0 la favorita Olanda, che aveva chiuso a punteggio pieno il girone. Primo tempo che ha visto un predominio degli Oranjes, che però non avevano sfruttato alcune occasioni importanti. Nella ripresa, l’episodio che cambia le sorti della gara arriva al 55?, con l’espulsione dello juventino De Ligt, decretata dal VAR. Olanda in grande difficoltà, che non regge con l’uomo in meno. La Repubblica Ceca passa in vantaggio, ci pensa Holes a sbloccare il match al 68?: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva la prima sorpresa degli ottavi di finale di Euro 2020 ed è lacheaibattendo 2-0 la favorita Olanda, che aveva chiuso a punteggio pieno il girone. Primo tempo che ha visto un predominio degli Oranjes, che però non avevano sfruttato alcune occasioni importanti. Nella ripresa, l’episodio che cambia le sorti della gara arriva al 55?, con l’espulsione dello juventino De, decretata dal VAR. Olanda in grande difficoltà, che non regge con l’uomo in meno. Lapassa in vantaggio, ci pensa Holes a sbloccare il match al 68?: ...

