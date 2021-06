I Vigili del Fuoco salvano un cane caduto in un pozzo (Di domenica 27 giugno 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone supportati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno salvato Diana, un setter di 16 anni, caduta in un pozzo largo meno di un metro e profondo tre, in un cortile di un’abitazione di via Giotto a Ceolini di Fontanafredda (PN).I soccorritori valutata l’impossibilità di scendere con una scala, allestivano una manovra di corda utilizzando il “palo pescante” per calare un operatore che provvedeva, con non poche difficoltà, ad imbragare lo spaventato animale per poterlo trarre in salvo.Una volta portata al sicuro, dalla squadra VVF, Diana è felicemente tornata a correre nel proprio giardino. Leggi su udine20 (Di domenica 27 giugno 2021) Ideldi Pordenone supportati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno salvato Diana, un setter di 16 anni, caduta in unlargo meno di un metro e profondo tre, in un cortile di un’abitazione di via Giotto a Ceolini di Fontanafredda (PN).I soccorritori valutata l’impossibilità di scendere con una scala, allestivano una manovra di corda utilizzando il “palo pescante” per calare un operatore che provvedeva, con non poche difficoltà, ad imbragare lo spaventato animale per poterlo trarre in salvo.Una volta portata al sicuro, dalla squadra VVF, Diana è felicemente tornata a correre nel proprio giardino.

