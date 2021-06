F1 e MotoGP oggi: orari gare 27 giugno, tv, programma, streaming DAZN e Sky, differite TV8 (Di domenica 27 giugno 2021) Domenica intensissima per gli appassionati di motori in questo 27 giugno che vedrà protagonista il Motomondiale ad Assen per il Gran Premio d’Olanda e la Formula 1 al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio di Stiria. SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MotoGP DI oggi ALLE 9.40 E 14.00 Prosegue in Formula 1 lo splendido duello iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, oltre a quello tra Red Bull e Mercedes nel campionato costruttori. In MotoGP Fabio Quartararo è il grande favorito ad Assen e proverà ad allungare ulteriormente in testa al Mondiale prima della lunga pausa estiva sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Domenica intensissima per gli appassionati di motori in questo 27che vedrà protagonista il Motomondiale ad Assen per il Gran Premio d’Olanda e la Formula 1 al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio di Stiria. SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DIDIALLE 9.40 E 14.00 Prosegue in Formula 1 lo splendido duello iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, oltre a quello tra Red Bull e Mercedes nel campionato costruttori. InFabio Quartararo è il grande favorito ad Assen e proverà ad allunulteriormente in testa al Mondiale prima della lunga pausa estiva sulla ...

Advertising

glooit : MotoGP oggi in TV su TV8, Sky e DAZN, orari GP Assen e dove vederlo leggi su Gloo - zazoomblog : F1 e MotoGP oggi: orari gare 27 giugno tv programma streaming TV8 DAZN e Sky - #MotoGP #oggi: #orari #giugno - OA_Sport : Andiamo a scoprire cosa ci aspetta in una domenica di sport davvero ricca. Piatti forti quelli legati a F1 e MotoGP… - infoitsport : MotoGP | Bagnaia: “Oggi Quartararo e Vinales di un altro livello” - balole67 : RT @Petrux9: Oggi in qualifica sono andato fuori dal cordolo per pochi cm, poi ho preso una bandiera gialla poi ho preso quella a scacchi p… -