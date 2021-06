Esce e scompare nel nulla: “Aiutateci a trovarlo” (Di domenica 27 giugno 2021) L’appello dei familiari: le segnalazioni ai carabinieri di Carinol. Esce con la bici e scompare nel nulla. “Aiutateci a trovarlo” Esce e scompare nel nulla: E’ uscito di casa con la bici e non è più tornato a casa. Così dopo ore di ricerche dei familiari ecco che è scattata anche la denuncia ai carabinieri Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) L’appello dei familiari: le segnalazioni ai carabinieri di Carinol.con la bici enel. “nel: E’ uscito di casa con la bici e non è più tornato a casa. Così dopo ore di ricerche dei familiari ecco che è scattata anche la denuncia ai carabinieri

Advertising

infoitinterno : Esce per una nuotata e scompare, si cerca 23enne a Bracciano - francobus100 : A 92 anni esce di casa e scompare tutta la notte - infoitinterno : Bracciano, turista 23enne esce per una nuotata nel lago e scompare - infoitinterno : Lago di Bracciano, turista 22enne esce per fare una nuotata e scompare: ricerche in corso da ieri mattina - Piergiulio58 : Bracciano, turista 23enne esce per una nuotata nel lago e scompare- -

Ultime Notizie dalla rete : Esce scompare A 92 anni esce di casa e scompare tutta la notte CORTINA - Allertate attorno a mezzanotte, le squadre del Soccorso alpino di Cortina, assieme al Sagf, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, sono state impegnate nelle ricerche di Luigi Menardi, 92 ...

Lago di Bracciano, 22enne esce per fare una nuotata e scompare: ricerche in corso da ieri mattina I carabinieri della compagnia di Bracciano sono impegnati dalla mattinata di ieri nelle ricerche di un turista olandese di 22 anni che si è immerso nelle acque del lago di Bracciano , all'altezza ...

Esce per una nuotata e scompare, si cerca 23enne a Bracciano La Stampa Esce e scompare nel nulla: “Aiutateci a trovarlo” L'appello dei familiari: le segnalazioni ai carabinieri di Carinol. Esce con la bici e scompare nel nulla. "Aiutateci a trovarlo" ...

Scontro tra auto nel catanzarese, grave bimbo di 11 anni 38 sec. Un bambino di 11 anni è rimasto ferito in maniera grave nello scontro tra due auto nel quale sono rimaste ferite altre 5 persone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distac ...

CORTINA - Allertate attorno a mezzanotte, le squadre del Soccorso alpino di Cortina, assieme al Sagf, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, sono state impegnate nelle ricerche di Luigi Menardi, 92 ...I carabinieri della compagnia di Bracciano sono impegnati dalla mattinata di ieri nelle ricerche di un turista olandese di 22 anni che si è immerso nelle acque del lago di Bracciano , all'altezza ...L'appello dei familiari: le segnalazioni ai carabinieri di Carinol. Esce con la bici e scompare nel nulla. "Aiutateci a trovarlo" ...38 sec. Un bambino di 11 anni è rimasto ferito in maniera grave nello scontro tra due auto nel quale sono rimaste ferite altre 5 persone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distac ...