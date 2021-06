VIDEO / Diletta Leotta e Yaman, pomeriggio di relax in Turchia (Di sabato 26 giugno 2021) La conduttrice di Dazn è in vacanza nel Paese del fidanzato e ovviamente stanno documentando tutto sui social Leggi su golssip (Di sabato 26 giugno 2021) La conduttrice di Dazn è in vacanza nel Paese del fidanzato e ovviamente stanno documentando tutto sui social

Advertising

CanYamanTheKing : Dall'Ig Story di Can in vacanza a Bodrum con Diletta ???????? #CanYaman #DilettaLeotta #Bodrum #Turchia… - sofycanyaman : Amoriii?????? Se la cantano e se la ridono felici più che mai!!!! Can&Diletta ? Mashallah ?? #CanYaman #DilettaLeotta - Libra293Libra29 : RT @Mary96231807: Quante soddisfazioni oggi ...ig Can ....ciaoneeeee Diletta la padrona assoluta - BelenCodesido : RT @canyamanitalian: Nuova Instagram story di Can ???? Momento di relax e divertimento con Diletta ?????????? #CanYaman #DilettaLeotta #CanDil #C… - canyamanitalian : Nuova Instagram story di Can ???? Momento di relax e divertimento con Diletta ?????????? #CanYaman #DilettaLeotta #CanDil… -