Variante Delta: più difficile identificare il virus. "L'impatto in Italia quando sarà al 20%-25%" (Di sabato 26 giugno 2021) «Sono allarmato da sempre e non ho mai smesso. Il virus evolve e dobbiamo essere in condizioni di seguirne le evoluzioni, riconoscerle rapidamente e possibilmente contenerle. La condizione è la stessa...

fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - Frances47226166 : RT @vucciria79: Sì ma se hai rifiutato di vaccinarti ora non romperci il cazzo con i tweet sulla variante delta. - Sarvero4 : RT @valy_s: #COVID19 Quindi… la finale degli europei in #UK a Wembley sarà con 70.000 spettatori. Pensa a quanto gliene frega agli inglesi… -