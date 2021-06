Preso il ladro seriale incubo dei ristoratori: ha colpito anche nel locale del leader di #IoApro (Di sabato 26 giugno 2021) PESARO - Era stato sorPreso con le mani nella marmellata, mentre frugava nel fondo cassa del ristorante di Umberto Carriera , La Macelleria. La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne egiziano ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 giugno 2021) PESARO - Era stato sorcon le mani nella marmellata, mentre frugava nel fondo cassa del ristorante di Umberto Carriera , La Macelleria. La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne egiziano ...

Advertising

LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Furti a scuola, preso 'baby' ladro LEGGI QUI --> - BLerdrup : RT @Mary181928: Per chi mi avevi preso per un ladro ?????? #MrWrongDreams - Urszula36022413 : RT @Mary181928: Per chi mi avevi preso per un ladro ?????? #MrWrongDreams - TTuharska : RT @Mary181928: Per chi mi avevi preso per un ladro ?????? #MrWrongDreams - PaternuostoAnna : RT @Mary181928: Per chi mi avevi preso per un ladro ?????? #MrWrongDreams -