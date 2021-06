Covid: rinviato test discoteche in Francia, pochi volontari (Di sabato 26 giugno 2021) Le due serate di test previste per oggi nei locali notturni di Parigi per verificare i rischi di trasmissione del Covid nelle persone vaccinate sono state rinviate "a data da destinarsi" per mancanza ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Le due serate dipreviste per oggi nei locali notturni di Parigi per verificare i rischi di trasmissione delnelle persone vaccinate sono state rinviate "a data da destinarsi" per mancanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid rinviato Covid: rinviato test discoteche in Francia, pochi volontari Le due serate di test previste per oggi nei locali notturni di Parigi per verificare i rischi di trasmissione del Covid nelle persone vaccinate sono state rinviate "a data da destinarsi" per mancanza di volontari sufficienti, hanno annunciato gli organizzatori. "I team scientifici, logistici e artistici rimangono ...

