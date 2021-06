(Di venerdì 25 giugno 2021) . Profonda commozione nell’intero staff di Rete 4. ScreenshotHa combattuto, con coraggio, con feroce determinazione. “Quella massa che spinge”, come l’aveva definita, se l’è portato via nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno. Ha combattuto, per oltre un anno, ma, alla fine, il male ha avuto la meglio sul bene, su, giornalista di lungo corso e spesso protagonista della. Ti potrebbe interessare>>> Denise Pipitone, il caso a...

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - HuffPostItalia : Piera Maggio diffida Quarto Grado: 'Non trattate più il caso di mia figlia Denise' - Alebr84 : @tcarapezza @sognorossonero si può fare con soggetto esterno oltre la parentela di quarto grado - GiulyFo : @vale_enne @caporix @MMaky1971 @faustacu Nell'ultima puntata di Quarto Grado lo hanno intervistato ma non lo faceva… - Vera_Berr : RT @picchiasebino05: Oggi a quarto grado puntata dedicata interamente a gianga e ai casi che lo appassionavano di più...chi uccise Cesare?… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Atlantic Crossing (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai 3 Le storie di(inchieste ...APPROFONDIMENTISaman Abbas poteva essere salvata? REGGIO EMILIA Saman Abbas,il fratello accusa lo zio REGGIO EMILIA Saman Abbas, il messaggio trappola della madre Irfan non è uno dei ...Quarto Grado, lutto in trasmissione: morto Gian Gavino Sulas. Profonda commozione ed incredulità nell'intero staff.Com'è morto Giangavino Sulas? Il giornalista si è spento a 77 anni per un tumore contro cui stava lottando. Quando diceva: "Una massa che spinge e..." ...