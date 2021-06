Inail, da inizio pandemia oltre 175mila contagi Covid sul lavoro: Nord-Ovest in testa. Tra ottobre e gennaio il picco di casi (Di venerdì 25 giugno 2021) Da inizio pandemia al 31 maggio 2021, i contagi di Covid-19 avvenuti sul lavoro sono stati 175.323, quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio dell’ultimo anno e mezzo. Si tratta del 4,2% del totale dei contagi nazionali registrati dall’Istituto Superiore di Sanità dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. A dirlo sono i dati presentati dall’Inail nel 17esimo report nazionale sui contagi di Covid sul lavoro, che analizza l’impatto delle ondate della pandemia sull’andamento delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Daal 31 maggio 2021, idi-19 avvenuti sulsono stati 175.323, quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio dell’ultimo anno e mezzo. Si tratta del 4,2% del totale deinazionali registrati dall’Istituto Superiore di Sanità dall’dell’emergenza Coronavirus. A dirlo sono i dati presentati dall’nel 17esimo report nazionale suidisul, che analizza l’impatto delle ondate dellasull’andamento delle ...

