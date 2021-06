Imprese: Inps, 'irregolarità durc da 1 centesimo per mancata o incompleta denuncia obbligatoria' (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''E' necessario precisare che nel caso descritto la motivazione dell'attestazione di irregolarità del durc è dovuta ad una mancata o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie o a denunce con dati incongruenti, che non hanno permesso all'Inps di procedere alla corretta quantificazione dell'irregolarità, stante il comportamento omissivo dell'impresa, così come chiarito dalla circolare n. 19/2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali''. Così fonti Inps interpellate dall'Adnkronos intervengono sulla denuncia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''E' necessario precisare che nel caso descritto la motivazione dell'attestazione didelè dovuta ad unapresentazione delle denunce obbligatorie o a denunce con dati incongruenti, che non hanno permesso all'di procedere alla corretta quantificazione dell', stante il comportamento omissivo dell'impresa, così come chiarito dalla circolare n. 19/2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali''. Così fontiinterpellate dall'Adnkronos intervengono sulla...

