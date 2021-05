Vini senza alcol, Ue discute regolamento per autorizzarli (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Il futuro sarà dei Vini “dealcolati”? Probabilmente. Per l'Unione Europea dovrebbe essere così già da ora, stando alla bozza di un regolamento comunitario – il n. 1308/2013 – che è attualmente in discussione a Bruxelles tra Commissione-Parlamento-Consiglio, e che prevede di autorizzare nell'ambito delle pratiche enologiche l'eliminazione totale o parziale dell'alcol. In verità l'Europa starebbe tentando solo di rendere armonica una pratica che è già stata adottata in alcuni Paesi dell'Unione, come Spagna e Germania per esempio, mentre in Italia un prodotto per poter essere chiamato “vino” deve presentare una gradazione alcolica di almeno 9 gradi. Il punto è che l'introduzione di questi prodotti all'interno dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) era già presente nella prima proposta della ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Il futuro sarà dei“deati”? Probabilmente. Per l'Unione Europea dovrebbe essere così già da ora, stando alla bozza di uncomunitario – il n. 1308/2013 – che è attualmente in discussione a Bruxelles tra Commissione-Parlamento-Consiglio, e che prevede di autorizzare nell'ambito delle pratiche enologiche l'eliminazione totale o parziale dell'. In verità l'Europa starebbe tentando solo di rendere armonica una pratica che è già stata adottata in alcuni Paesi dell'Unione, come Spagna e Germania per esempio, mentre in Italia un prodotto per poter essere chiamato “vino” deve presentare una gradazioneica di almeno 9 gradi. Il punto è che l'introduzione di questi prodotti all'interno dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) era già presente nella prima proposta della ...

Advertising

Agenzia_Italia : Vini senza alcol, Ue discute regolamento per autorizzarli - sulsitodisimone : Vini senza alcol, Ue discute regolamento per autorizzarli - ilGamberoRosso : Sembra un'idea futuribile, o magari una distopia, invece i vini dealcolati sono una realtà. Anche se in Italia non… - __davidxx__ : RT @_WhiteThiago: Esco ora da pilates ma francesi creature meravigliosi, paese meraviglioso, estetica meravigliosa, vini inventati dagli an… - remiromi1 : RT @_WhiteThiago: Esco ora da pilates ma francesi creature meravigliosi, paese meraviglioso, estetica meravigliosa, vini inventati dagli an… -

Ultime Notizie dalla rete : Vini senza La degustazione dei vini ... profumi, sapori e temperatura di servizio senza interferenze. Tornando a noi, si procede in questo ... Nei vini fermi l'effervescenza è invece sintomo di un difetto sinonimo di rifermentazione formatasi ...

Giro d'Italia 2021, chi è Lorenzo Fortunato, nuovo signore dello Zoncolan ...che le tappe le guardo solo la sera prima per non stressarmi e che sullo Zoncolan ho pedalato senza ... Fortunato l'abbiamo preso io e Contador dalla Vini Zabù ben sapendo qual è il suo valore". Lorenzo ...

Vini senza alcol, Ue discute regolamento per autorizzarli Yahoo Finanza Vini senza alcol, Ue discute regolamento per autorizzarli Bruxelles punta ad armonizzare una pratica già adottata in Spagna e Germania. In Italia un prodotto per poter essere chiamato vino deve presentare una gradazione alcolica di almeno 9 gradi.

Precipita la cabina di una funivia, almeno 5 morti. Gravissimi due bambini Una cabina della funivia del Mottarone, da Stresa al Mottarone, nel Verbano, è precipitata questa mattina. A bordo c'erano 11 persone, 5 le vittime già accertate ...

... profumi, sapori e temperatura di serviziointerferenze. Tornando a noi, si procede in questo ... Neifermi l'effervescenza è invece sintomo di un difetto sinonimo di rifermentazione formatasi ......che le tappe le guardo solo la sera prima per non stressarmi e che sullo Zoncolan ho pedalato... Fortunato l'abbiamo preso io e Contador dallaZabù ben sapendo qual è il suo valore". Lorenzo ...Bruxelles punta ad armonizzare una pratica già adottata in Spagna e Germania. In Italia un prodotto per poter essere chiamato vino deve presentare una gradazione alcolica di almeno 9 gradi.Una cabina della funivia del Mottarone, da Stresa al Mottarone, nel Verbano, è precipitata questa mattina. A bordo c'erano 11 persone, 5 le vittime già accertate ...