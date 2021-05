Sassuolo Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 23 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sassuolo Lazio 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Lazio 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Al Mapei Stadium, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Al “Mapei Stadium”si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Sportingbet_com : Coming up tonight: ???? Atalanta vs AC Milan ???? Bologna vs Juventus ???? Napoli vs Verona ???? Sassuolo vs Lazio ???? Spez… - lazio24h : Lazio, i convocati per il Sassuolo: quante assenze... - Vdruz : Sassuolo-Lazio, in attesa di cosa succederà in casa biancoceleste - FutebolStats14 : Onde assistir Sassuolo x Lazio Futebol AO VIVO – Campeonato Italiano 2021 - FootballtipsNG : Serie A, Sassuolo vs Lazio, PREDICTION: 2 - 1 -