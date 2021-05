Roma, nonna e nipote puliscono la cantina e ci trovano dentro cinque bombe a mano della seconda guerra mondiale (Di domenica 23 maggio 2021) Un’anziana e sua nipote hanno trovato 5 bombe a mano nella cantina di pertinenza di un condominio mentre stavano facendo le pulizie. E’ successo ieri a Roma, nel quartiere San Lorenzo. A dare l’allarme è stata proprio la nipote della donna: sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri unitamente agli artificieri che hanno rilevato la presenza degli ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Leggi anche: San Lorenzo, controlli straordinari della Polizia: sanzioni ai negozi, multe (anche a chi era senza mascherina), e controlli ai veicoli Nello specifico si tratta di quattro granate di produzione inglese e una di fatturazione italiana. Immediata la messa in sicurezza dei locali con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Un’anziana e suahanno trovato 5nelladi pertinenza di un condominio mentre stavano facendo le pulizie. E’ successo ieri a, nel quartiere San Lorenzo. A dare l’allarme è stata proprio ladonna: sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri unitamente agli artificieri che hanno rilevato la presenza degli ordigni risalenti alla. Leggi anche: San Lorenzo, controlli straordinariPolizia: sanzioni ai negozi, multe (anche a chi era senza mascherina), e controlli ai veicoli Nello specifico si tratta di quattro granate di produzione inglese e una di fatturazione italiana. Immediata la messa in sicurezza dei locali con la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, nonna e nipote puliscono la cantina e ci trovano dentro cinque bombe a mano della seconda guerra mondiale - 155204fx : comunque stanno iniziando a venire parenti da roma perché io non posso andare li visto che nonna non si è fatta anc… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - MeteoNonnaRoma : Svejate, a nonna! Che tra 'n quarto d'ora sorge er #sole! Mica te vorrai perde l'#alba? E annamo! #roma - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma -