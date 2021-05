Non ci sono più le principesse di una volta (Di domenica 23 maggio 2021) «Sei andata a vivere con sette uomini che non conoscevi e sei stata avvelenata dal cibo che una sconosciuta ti ha offerto. sono davvero impressionata dalla tua fiducia nelle persone». Nelle vignette dell'artista venezuelana Maria Guadarrama (meglio conosciuta come Guadascribbles), Biancaneve finisce in terapia. Ed e? proprio la prima principessa creata da Walt Disney a essere oggi al centro di un surreale dibattito. Il bacio ricevuto sarebbe infatti un abuso, perche? Biancaneve non poteva dare il suo consenso. Per risolvere la bagarre si e? scomodata persino la giurisprudenza. L'avvocato Davide Steccanella (tra i suoi clienti ci sono Renato Vallanzasca e Cesare Battisti) ha infatti dichiarato che il principe verrebbe assolto in tribunale, perche? «il bacio a Biancaneve non e? reato. Il principe agisce in stato di necessita? per salvare qualcuno da un ... Leggi su panorama (Di domenica 23 maggio 2021) «Sei andata a vivere con sette uomini che non conoscevi e sei stata avvelenata dal cibo che una sconosciuta ti ha offerto.davvero impressionata dalla tua fiducia nelle persone». Nelle vignette dell'artista venezuelana Maria Guadarrama (meglio conosciuta come Guadascribbles), Biancaneve finisce in terapia. Ed e? proprio la prima principessa creata da Walt Disney a essere oggi al centro di un surreale dibattito. Il bacio ricevuto sarebbe infatti un abuso, perche? Biancaneve non poteva dare il suo consenso. Per risolvere la bagarre si e? scomodata persino la giurisprudenza. L'avvocato Davide Steccanella (tra i suoi clienti ciRenato Vallanzasca e Cesare Battisti) ha infatti dichiarato che il principe verrebbe assolto in tribunale, perche? «il bacio a Biancaneve non e? reato. Il principe agisce in stato di necessita? per salvare qualcuno da un ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Vaccino, in Italia effettuate 30.654.487 somministrazioni ... Categoria "Altro" (1.970.840), Personale scolastico (1.557.866), Personale non sanitario (988.025),... Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Marche (95,...

Vaccini: Regno Unito supera 60 milioni di dosi somministrate Nel contempo i contagi quotidiani - ai minimi europei da diverse settimane - sono tornati, malgrado ... da 913 a non più di 908 complessivi fra reparti ordinari e terapie intensive. Il premier Boris ...

I videogiochi non sono più quelli di una volta. Sono più belli ma meno rivoluzionari Il Sole 24 ORE Covid Lombardia, il bollettino di domenica 23 maggio: 711 contagi e 9 morti Coronavirus in Lombardia: sono 711 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati purtroppo registrati altri 9 decessi, per un ...

F1, Lewis Hamilton si sfoga dopo il GP di Monaco Il settimo posto nel GP di Monaco non può certo far felice Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo è stato superato da Max Verstappen nella classifica generale dei piloti e dopo la gara è appars ...

