Mick Shumacher fa un brutto incidente nel GP di Monaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mick Shumacher

ultimaparola.com

Partirà dalle retrovie l'Alpha Tauri di Tsunoda, che precede Kimi Raikkonen,, Latifi e Mazepin.Tredicesima e quattordicesima posizione per le Aston Martin di Vettel e Stroll , avanti a Tsunoda, Russel e al giovane. Ultima posizione per Mazepin. In classifica generale Hamilton ...L'incidente di Schumacher nella terza sessione di prove libere del GP di Monaco costerà caro alla Haas: Steiner ha quantificato i danni, circa 500.000$?.Ultima posizione in griglia al Gran Premio di Monaco per Mick Schumacher, che però non ha avuto nemmeno modo di giocarsi le proprie possibilità di un piazzamento migliore non prendendo parte alle qual ...