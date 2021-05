Guai per Alberto Matano, Parte la diffida. ” Ecco cosa ha detto su Denise”. “Inacettabile”. Rai nella bufera (Di sabato 22 maggio 2021) Brutte notizie per il conduttore de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano. Durante la puntata del 21 maggio è stato costretto ad avvisare i telespettatori di un avvenimento inaspettato, che ha scombussolato il suo lavoro. Ciò che è successo fa riferimento alla scomparsa di Denise Pipitone, infatti ha ricevuto una diffida a causa di un episodio. Durante l’appuntamento con il pubblico si è rivolto alle telecamere e ha spiegato nei minimi dettagli le ragioni che hanno portato a questa situazione. Intanto, la rivale Barbara D’Urso tramite la sua inviata ha fornito un aggiornamento importante sulla sparizione della bambina di Mazara del Vallo: “Ho avuto delle indiscrezioni da fonti ufficiose. Sto cercando di verificare con le fonti ufficiali. Mi è stato spiegato che il test del Dna può essere effettuato in due modi, ovvero ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Brutte notizie per il conduttore de ‘La Vita in diretta’,. Durante la puntata del 21 maggio è stato costretto ad avvisare i telespettatori di un avvenimento inaspettato, che ha scombussolato il suo lavoro. Ciò che è successo fa riferimento alla scomparsa diPipitone, infatti ha ricevuto unaa causa di un episodio. Durante l’appuntamento con il pubblico si è rivolto alle telecamere e ha spiegato nei minimi dettagli le ragioni che hanno portato a questa situazione. Intanto, la rivale Barbara D’Urso tramite la sua inviata ha fornito un aggiornamento importante sulla sparizione della bambina di Mazara del Vallo: “Ho avuto delle indiscrezioni da fonti ufficiose. Sto cercando di verificare con le fonti ufficiali. Mi è stato spiegato che il test del Dna può essere effettuato in due modi, ovvero ...

